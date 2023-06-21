Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık şüphelisi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ve Kayabağ mahallelerindeki un fabrikası, ev ve araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Jandarma, saha çalışmaları ve kamera kayıtlarından kombi, şofben, televizyon, matkap ve elektrik sayacı ile mazot gibi malzemeleri minibüs kullanarak çalan şüphelinin F.M. olduğunu tespit etti.

Operasyonda, gözaltına alınan F.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.





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