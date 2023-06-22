Başkan Büyükkılıç muhtarları kabul etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yüzevler, Reşadiye, İbrahimağa ve Camicedit mahallelerinin muhtarlarının önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 muhtar, Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp, en ücra köşesine hizmet götürdüklerini, mahalle muhtarlarının sık sık taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Büyükkılıç, dayanışma içerisinde muhtarlarla birlikte vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Muhtarlar da Büyükkılıç'a teşekkür etti.



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