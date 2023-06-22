Kayseri'de kurban satış yerlerinde sıkı pazarlık yapılıyor

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KAYSERİ (AA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'deki kurbanlık satış yerlerinde sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Erkilet Bülbülpınarı mevkisinde 130 bin metrekare alana kurulu kurban pazarı ve kesim yerinde hareketlilik yaşanıyor.

Küçükbaş hayvanın 6 bin ila 10 bin, büyükbaşın ise 50 ila 200 bin liradan satıldığı pazar, kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla satıcılar arasında kıyasıya pazarlıklara sahne oluyor.

Hayvan pazarının yanı sıra kesim yerinin de bulunduğu alanı inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlarla satıcıların fiyatta anlaşmasına yardımcı oldu.

7 bin 500 lira fiyat biçilen koyunların 6 bin 500 lira olması için anlaşan satıcı ve alıcılar el sıkıştı.

Başkan Çolakbayrakdar, gazetecilere, modern kurban satış ve kesim yeri hazırladıklarını belirterek, büyükbaş için 3, küçükbaş için de 2 mobil kesimhane bulunduğunu söyledi.

Çevre temizliği için vatandaşlardan kurbanlarını belediyelerin hazırladığı alanlarda kesmelerini isteyen Çolakbayrakdar, olası hayvan kaçmalarına karşı da üçer kişilik 2 ekip kurduklarını belirtti.

Ayrıca, alandaki kurban yakalama timi hem üflemeli hem de tabanca ile hayvanların nasıl etkisiz hale getirildiğini gösterdi, ayrıca mobil kesimhanede deneme amaçlı 3 tosun kesildi.

Kesilen tosunların eti Kurban Bayramı'nda kavurma yapılarak vatandaşlara dağıtılacak.

Pazara gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de dini olarak kurban niteliği taşıması için hayvanların bazı özelliklere sahip olması, özellikle ön dişlerine bakılması gerektiğini ifade etti.

Şahin, "Tarım Cebimde" uygulaması ile kurbanlıkların küpeleri okutularak aşıları, doğum tarihi ve cinsinin kontrol edilebileceğini dile getirdi.

Son 3 yılda kurban kesiminde değişim yaşandığına dikkati çeken Şahin, "2 yıl önce ilimizde 30-35 bin civarında küçükbaş hayvan kesilirken geçen yıl 70 bine ulaştı, bu yıl onu da geçeceğiz. Çünkü sürdürülebilir bir hayvancılık için küçükbaş hayvancılık öne çıkıyor." dedi.

Şahin ve veterinerler, bir büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurup doldurmadığını dişlerine bakarak kontrol etti.

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