Kayseri'den kısa kısa

Bamya ekimi hangi ayda olur?

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarda stant açan kadın üreticilerle bir araya geldi.

Üretici kadınlarla fotoğraf çektiren Büyükkılıç, stantlardaki ürünlerden ziyaretçilere ikramda bulundu.

- Büyükkılıç, çalıştaya katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bitki Biyoteknolojisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı açılışına katıldı.

Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen çalıştayda 30 şehirden gelen 200’ün üzerinde araştırmacı ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, çalıştayda yaptığı konuşmada, öğrencilere ve eğitime yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

- Talas Belediyesinden kurban satış yerlerine ücretsiz servis



Talas Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerine ücretsiz servis düzenliyor.

Reşadiye Mahallesi’nde bulunan kurban satış ve kesim yerine 21-28 Haziran tarihleri arasında seferler yapılacak.

Servis araçları, Mevlana Mahallesi Meydanı Selçuklu Evi önünden 11.00, 13.00, 15.00, 17.00'de, Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi önünden 11.30, 13.30, 15.30, 17.30'da hareket edecek.

Servislerin dönüşü ise Reşadiye Kurban Satış Yeri’nden 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 saatlerinde olacak.



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