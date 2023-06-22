Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı inşaatlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerden ve kamera kayıtlarından 5 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan M.A'nın üst aramasında 0.91 gr sentetik uyuşturucu ve 8,26 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Zanlılardan "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan arandığı tespit edilen M.A. ve hırsızlık suçundan arandığı belirlenen F.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin bir inşaattan hırsızlık yapmaları ve çaldıkları malzemeleri satmak için bir iş yerine getirmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.





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