Kayseri'de polis ekipleri kurban satış ve kesim yerlerinde bilgilendirme yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri kurban satış ve kesim yerlerinde sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış alanlarını gezdi.

Ekipler, kurban satış ve kesim yerinde sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları ve bunların önlenmesi konularına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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