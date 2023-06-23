Kayseri'de depremzedenin altın ve dövizini çalan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de depremzede vatandaşın ikametinden 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzede H.K'nin evinden 500 bin lira değerinde altın ve döviz çalındığı ihbarı üzerine, kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.S'yi (22) yakaladı. Zanlının üzerinde 20 gram uyuşturucu da bulundu.



Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlının bir yakını, adliye önünde basın mensuplarına saldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.