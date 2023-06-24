Kayseri'de trafik kazasında 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

M.H. idaresindeki 34 LVP 957 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Karatay mevkiinde İ.Ö'nün kullandığı 38 GG 125 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Gelen sağlık ekipleri, minibüsteki N.Y, M.H. ve D.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 16 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.