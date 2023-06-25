Kayseri'de Kurban Bayramı boyunca tramvay ücretsiz olacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca tramvayın ücretsiz olacağını açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, vatandaşların bayram boyunca şehir içinde rahat şekilde seyahat edebilmeleri için 4 gün tramvay hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını da isteyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı vesilesiyle birçok kardeşimiz yola çıkmaya hazırlanıyor. Sizlere kurallara uymayı, trafikte sabırlı ve dikkatli davranmayı bir kez daha hatırlatıyorum. Trafik kazaları sebebiyle sevdiklerimiz aramızdan ayrılmasın. Bayram sevincimiz hüzne ve kedere dönüşmesin."

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