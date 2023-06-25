Kayseri'de 3 metrelik kuyuya düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kuyuya düşen büyükbaş hayvanı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kamber Mahallesi'nde besicilik yapan Harun Aksoy, yaklaşık 3 metrelik kuyuya düşen büyükbaş hayvanını çıkaramayınca ekiplere haber verdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Aksoy, ekiplere teşekkür etti.

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