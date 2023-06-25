Kayseri'de taksicinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "yolcu alma" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir taksicinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki taksi durağında çıkan tartışma sonucu taksici A.D'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan taksi sürücüsü R.D. ve babası M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Şüphelilerden R.D, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, babası M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri'de 23 Haziran'da iki taksici arasında "yolcu alma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan A.D, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.