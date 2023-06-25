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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 60 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

AA

Kayseri'de 60 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu.

Germir Mahallesi 430. Sokak'taki bağ evine giden M.M'den (60) haber alamayan yakınları komşularına durumu bildirdi.

M.M'yi bahçede hareketsiz yatarken bulan mahalle sakinleri ile yakınları polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Bağ evine gelen ekipler M.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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