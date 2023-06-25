Kayseri'de 60 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu.

Germir Mahallesi 430. Sokak'taki bağ evine giden M.M'den (60) haber alamayan yakınları komşularına durumu bildirdi.

M.M'yi bahçede hareketsiz yatarken bulan mahalle sakinleri ile yakınları polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Bağ evine gelen ekipler M.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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