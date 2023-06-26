Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesinin Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4. günü ücretsiz ziyaret edilebileceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, bayramda ziyaretçisini ağırlamaya hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayvanat bahçesinin bayramın 2, 3 ve 4. günü ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu.
Hayvanat bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.