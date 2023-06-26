Kayseri ve Niğde'de kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yaşanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ/NİĞDE (AA) - Kurban Bayramı'na iki gün kala Kayseri ve Niğde'deki canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışları devam ediyor.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kurulan pazarda, bayram öncesi yoğunluk arttı. Pazara gelen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı fiyat pazarlıkları yaşanıyor.

Besicilerden 65 yaşındaki Tahsin Yurt, AA muhabirine, pazara getirdiği 20 büyükbaştan 7'sini sattığını söyledi.

Düve ve tosun sattığını belirten Yurt, "İnşallah yarın öbür gün satışımız olur. Bitirmeyi düşünüyoruz ki yerine yenisini alalım. 60 bin liradan 100 bin liraya kadar hayvan satıyoruz." diye konuştu.

- Niğde

Niğde'de kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlarla besiciler arasında yaşanan sıkı pazarlıkların ardından kurbanlıklar sahiplerini buluyor.

Besicilerden Sedat Vezir, AA muhabirine, satışların iyi olduğunu, ellerinde her bütçeye uygun hayvan bulunduğunu dile getirerek, "6 hayvan getirdim, bir tanesi kaldı." dedi.

Mehmet Çalkandere de pazara 20 büyükbaş hayvan getirdiğini, bir tonluk tosununu 115 bin liradan satışa çıkardığını söyledi.

Vatandaşlardan Emin Dinçer de 36 bin liraya kurbanlık düve aldığını ve bayram heyecanı yaşandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.