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Kayseri'de bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü

AA

Kayseri'de bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Musahacılı Mahallesi'nde Ali D. (53) ile kardeşi Celal D. (37) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal D. ağabeyine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan Ali D. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Celal D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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