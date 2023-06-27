GÜNCELLEME - Kayseri'de tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Musahacılı Mahallesi'nde Ali D. (53) ile kardeşi Celal D. (37) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal D. ağabeyine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan Ali D. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Celal D, çıkarıldığı adliyede sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Ali D'nin cenazesi ise ilçede bulunan Musahacılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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