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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de oto galericide çıkan yangında 6 araç hasar gördü

AA

Kayseri'de oto galericide çıkan yangında 6 araç hasar gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto galericide çıkan yangında 6 araçta hasar oluştu.

Anadolu Oto Galericiler Sitesi'nde bulunun bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polis ve itfaiyeyi aradı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde bulunan ikinci el 6 araç zarar gördü.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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