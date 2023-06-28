Kayseri'de oto galericide çıkan yangında 6 araç hasar gördü

Neredeyse 3 bin yaşında ve 85 metre!

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto galericide çıkan yangında 6 araçta hasar oluştu.



Anadolu Oto Galericiler Sitesi'nde bulunun bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polis ve itfaiyeyi aradı.



Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde bulunan ikinci el 6 araç zarar gördü.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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