Acemi kasaplar hastanelik oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas, Yozgat ve Niğde'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar Kayseri Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Sivas

Sivas'ta bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Yaralılardan birçoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, az sayıda yaralının tedavisi devam ediyor.

- Yozgat

Yozgat'ta da kurban kesimi ve et doğrama sırasında yaralanan vatandaşlar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin acil servisine müracaat etti.

Kent genelinde öğleye kadar 47 kişinin acil servislerde tedavi gördüğü öğrenildi.

- Niğde

Niğde'de de bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını belediyenin belirlediği yerlerde kesti.

Kurbanını kesmek isterken yaralanan 15 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.

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