Kayseri'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

A.K'nın kullandığı tarım işçileri ile ailelerini taşıyan 06 PFR 17 plakalı minibüs, Kayseri-Sivas kara yolu Yeşilyurt Mahallesi kavşağında, M.A. idaresindeki 38 AAH 211 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan F.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.





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