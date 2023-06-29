Kayseri Şekerspor Kulübü sporcuları 2 madalya kazandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şekerspor Kulübü sporcuları İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, milli takımda en çok sporcu bulunduran kulüp unvanındaki Kayseri Şekerspor Kulübü sporcuları, İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na damga vurdu.

Şampiyonada 67 kiloda Azat Sarıyar şampiyon olurken 60 kiloda ise Kemal Sevgili üçüncü olarak bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Ayrıca Türk milli takımı takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.