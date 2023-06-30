Talas'ta öğrencilere drone eğitimi verilecek

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, 8. sınıf ve lise öğrencilerine yönelik drone pilotaj eğitimi düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin ufuklarını genişletmek ve geleceğin teknolojisinden yararlanarak milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak amacıyla verilecek drone kursuna kayıtlar başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Helvacı tarafından verilecek drone kursu 3-4-5 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi'nde verilecek kursta kursiyerler 2 gün teorik eğitim alacak.

Bir gün de Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda pratik eğitimin ardından kursiyerlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onaylı drone pilotaj sertifikası verilecek.

Eğitime katılmak isteyen gençler eğitim için hazırlanan afişte bulunan karekodu cep telefonlarıyla okutarak açılan sayfada kayıtlarını yapabilecek.





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