Kayseri'de bayramda ücretsiz ulaşımdan 303 bin kişi faydalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kurban Bayramı boyunca 303 bin 121 kişi raylı sistemden ücretsiz faydalandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hiçbir sorunla karşılaşmaması için bayram süresince pek çok tedbir alındı.



Kayserililerin huzurlu ve konforlu bir bayram geçirmeleri için kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürdü.



Bu kapsamda bayram boyunca 1625 sefer gerçekleştiren tramvaylardan 303 bin 121 kişi ücretsiz yararlandı.

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