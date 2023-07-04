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Arı soktu zannedilen minik İsmail'i yorgun merminin yaraladığı belirlendi

AA

Arı soktu zannedilen minik İsmail'i yorgun merminin yaraladığı belirlendi

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Niğde'de ailesinin arı soktuğu zannettiği 2 yaşındaki çocuğun yorgun mermiyle yaralandığı belirlendi. Mermi, Kayseri Şehir Hastanesindeki ameliyatla çıkarıldı.

Merkeze bağlı Dündarlı beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pala ailesinin tek çocuğu 2 yaşındaki İsmail Pala, 2 Temmuz'da evlerinin avlusunda oynadığı esnada sol omzundan giren yorgun mermi ile yaralandı.

Önce arı soktuğu zannettiği oğlunun yaralandığını fark eden anne Rabia Pala'nın (19) haber vermesi üzerine gelen ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada çocuk cerrahi bölümünde ameliyatla vücudundaki mermi çıkarılan ve hayati tehlikeyi atlatan İsmail Pala'nın servisteki tedavisine devam ediliyor.

- "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın"

Anne Rabia Pala, AA muhabirine, olay esnasında oğlunun kuzenleriyle evin avlusunda oynadığını söyledi.

Kendisinin de yanlarında bulunduğunu dile getiren Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ses geldi. Ondan sonra çocuğum ağlamaya başladı. Benim aklıma hiç böyle bir şey gelmedi. Arı soktu sandım. Kucağıma aldım, eve geçip balkona çıkarttım. Ondan sonra kıyafetlerini çıkarttım. Baktım omuzu kanıyordu. Kıyafetleri delmiş, geçmiş. Hemen aklıma mermi geldi. Amcamı ve eşimi çağırdım, sonra da ambulansı çağırdık."

Kapının önünde oynarken böyle bir olayın yaşanmasının çok üzücü olduğunu belirten Pala, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Ucuz atlattık. Eğer kurşun orada durmayıp kalbine gelseydi parçalayıp çocuğumu kaybedebilirdim. İnsanlar düğünlerde, bayramlarda sevincini silahla ateş ederek yaşıyor. Böyle ateş açmaları başkalarının canını yakabiliyor. O yüzden sevinçlerini böyle yaşamasınlar." diye konuştu.

Baba Selman Pala (22) da olayın kim tarafından yapıldığını bilmediklerini, suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, suçlunun yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

- "Evladımız çok şanslı"

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ise çocuğun Niğde'den ateşli silah yaralanmasına bağlı getirildiğini söyledi.

Servise aldıkları hastanın tetkiklerinde, merminin sol omzundan girdiğini, akciğer boşluğuna girmeden orada kaldığını tespit ettiklerini dile getiren Dörterler, şunları kaydetti:

"Evladımız çok şanslı. Kurşun, başının birkaç santimetre yanından omuz bölgesinden girerek akciğerlere kadar ulaşmadan orada kalmış. Tabii kurşun omuza çarpınca orada hızını kaybediyor. Çok şanslı bir evladımız. Mermi, hayati organlar, damarlar ve sinirlere denk gelmemiş, akciğere girerken hemen orada durmuş. Eğer bu kurşun omuza çarpmasa ya da yandan daha farklı şekillerde isabet etse çocuğun Allah göstermesin, akciğeri parçalanabilir, kalbine isabet edebilir ve çocuğu kaybedebilirdik. Yaptığımız ameliyatta kurşunu çıkarttık. Çocuğumuzun şu an hemşirelerimizin nezaretinde, anne ve babasının refakatinde tedavisine devam ediyoruz. Hemen beslemeye başladık. İnşallah süreç böyle giderse çocuğumuzu şifayla taburcu edeceğiz."

Bu tür yaralanmaların insanların hayatına mal olabileceğine dikkati çeken Dörterler, "Bu nedenle bayram ve düğün gibi günlerde eğlenirken çok dikkat etmek lazım. Herkes, her zaman bu kadar şanslı olmayabilir." dedi.


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