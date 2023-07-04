Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'ndan bayram tatilinde yaklaşık 200 bin kişi yararlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe belediyesinin kısa süre önce hizmete sunduğu mesire alanı Kurban Bayramı tatilinde ilk tercih edilen yerlerden oldu.

Göleti, gölet kafesi, su fıskiyesi ve manzarası ile beğenilen mesire alanı 9 günlük bayramda yaklaşık 200 bin kişiyi misafir etti.

Ailece gelen vatandaşlar hem bayramın yorgunluğunu attı hem enerji depoladı.

Mesire alanına torunlarıyla gelen Reyhan Varlı, Talas Belediyesine teşekkür etti.

Doğal gazlı ocaklarda ücretsiz etlerini pişiren Ramazan Özer ise ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini kaydetti.

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