Kayseri'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bebek cesedi gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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