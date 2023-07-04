Kayseri'den kısa kısa

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, haziran ayı ihracat ve ithalat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlarda, Türkiye'nin haziran ayı ihracatının önceki yılın aynı ayına göre düşüş göstererek 20 milyar 901 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Yalçın, ihracattaki yüzde 10,5'lik düşüşünün yanı sıra ithalatın da yüzde 16,8 azalarak 26 milyar 297 milyon dolar olduğunu belirtti.

Türkiye ihracatçısının yeni ihracat kapıları bulmasının çok büyük bir öneme sahip olduğunun vurgulayan Yalçın, "İhracatımızın çeşitlenmesi ve dünyanın dört bir yanına ulaşabilen bir ihracat stratejisinin oluşması Türkiye açısından önemlidir. Enerji, hammadde ve ara malı temini bakımında ithalatımızın yüksek olduğu gerçeğinden hareketle ithalatımızın yüksek olduğu ülkelere yönelik ihracat atağı da yapmamız zorunluluk halini almıştır." ifadelerini kullandı.

- Başkan Büyükkılıç, kadın kursiyerlerle bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Talas Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezde düzenlenen kurslarda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, örme sepet üreten kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, azimleri ve çalışkanlıklarından dolayı kursiyerleri tebrik etti.

KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerler de desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

- Büyükkılıç, itfaiye çalışanlarını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye erlerini ziyaret etti.

İtfaiye teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 330 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli şekilde müdahale ederken, doğal afetlerin yanı sıra, tehlike yaşayan tüm canlıları korumak ve kurtarmak için de görevini sürdürüyor.

İtfaiye erlerini ziyaret eden ve çalışmalarında başarı dileyen Büyükkılıç, kadrolarının sürekli yenilendiğini ifade etti.

Eğitim ve öğretim bağlamında hem itfaiye liseleri hem de itfaiye meslek yüksekokulları öğrencilerini önemsediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Sendikamızla birlikte istişare ediyoruz. İtfaiyemize bu okullarımızı hem fonksiyonel hem de daha eğitimli ve donanımlı olması açısından tercih ediyoruz. Bu alanda da epey mesafe aldık." ifadelerini kullandı.

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