Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği iki operasyonda, 103 sentetik hap, 11,60 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 0,82 gram kannobinoid ile hassas terazi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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