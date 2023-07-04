Kayseri'den kısa kısa

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesinde faaliyet gösterecek Dost Market'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis üyeleriyle Seyrani Mahallesi'ndeki markete giden Çolakbayrakdar, çalışanlardan down sendromlu Ahmet Özlü ile yakından ilgilendi.

Raflardaki ürünleri kontrol eden Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarının buradan karşılanabileceğini belirtti.

- Büyükkılıç, yeni yolda incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ni Talas ilçesine bağlayacak 12 kilometre uzunluğundaki ana arter yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'ni Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp Eskişehir Bağları üzerinden Erciyes Bulvarı'na ve oradan Talas bölgesine bağlayacak ana arterlerden biri olarak projelendirilen toplam 12 kilometre uzunluğundaki 15 Temmuz Bulvarı'nın yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, ana arterin eylül ayında hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.

- Büyükkılıç, şampiyonu ağırladı

Büyükkılıç, İspanya'nın Santiago kentinde gerçekleşen U-20 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Azat Sarıyar ile Avrupa üçüncüsü Kemal Sevgili'yi ağırladı.

Ziyarette, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şekerspor Kulübü Güreşten Sorumlu Başkan Hasan Apaydın, Baş Antrenör İlker Genel ve Antrenör Salih Güney de sporculara eşlik etti.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcular, kulüp antrenörleri ve yöneticiler başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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