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Kayseri'de 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA

Kayseri'de 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 41 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 41 ayrı "hırsızlık" suçundan 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç'nin (18) Gülük Mahallesi'nde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Polis tarafından gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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