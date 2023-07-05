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Kültepe'ye yapılan 14 evli "Asurlu Tüccarlar Mahallesi"nde sona yaklaşıldı

AA

Kültepe'ye yapılan 14 evli "Asurlu Tüccarlar Mahallesi"nde sona yaklaşıldı

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan çivi yazılı tabletlerde yer alan planlara göre projelendirilen ve inşa edilen "Asurlu Tüccarlar Mahallesi"nde sona yaklaşıldı.

Kayseri kent merkezinin yaklaşık 21 kilometre kuzeydoğusunda yer alan kazı alanına Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılan "Asurlu Tüccarlar Mahallesi"nde 4 bin yıl önce yaşayan Asurlu tacirlerin hayatı anlatılacak. Kerpiç yapılarda hem tacirlerin evleri hem de meslekleri materyallerle ziyaretçilere gösterilecek.

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, AA muhabirine, "Asurlu Tüccarlar Mahallesi"nin yıllardır hayalleri olduğunu ve bunu hayata geçirdiklerini söyledi.

Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin Kültepe'de bulunduğuna dikkati çeken Kulakoğlu, höyükteki kalıntıların yanma, yıkılma ve tahribat nedeniyle günümüze ulaşamadığını, gelen ziyaretçilere Kültepe'yi görsel açıdan anlatmanın bu nedenle pek mümkün olmadığını dile getirdi.

- "Sonbahara doğru ziyarete açacağız"

Kulakoğlu, 4 bin yıl öncesini canlandırmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kültepe'nin ilk kazı mimarı Mahmut Akok'un bir illüstrasyondan yola çıkıp gerçek plana bağlı kalarak yani kazıda bulunduğu şekliyle aynı ölçüleriyle bir mahalle oluşturmak istedik. Hazır çizilmiş verisi de var elimizde, birebir aynı. Kazı alanının hemen dışındaki bir alanda böyle bir uygulama yapalım dedik. Nerdeyse 20 yıldır bunu hep konuşuyoruz ama 75. yıla nasip oldu. Hemen hemen tamamlanmak üzere. Buradaki evler gerçekten de kazıda bulunduğu şekliyle yapıldı. 14 evden 5'inin sahibini net olarak biliyoruz. Yani burada hangi tüccarın oturduğunu net olarak biliyoruz. Şimdi bu evleri bu tüccarların özelliklerine göre canlandıracağız. Tüccar maden mi alıp satıyordu, usta mıydı, ne iş yapıyorsa ona göre o evi canlandıracağız. Diğer evleri de yine başka yapıları örnek alarak onlara bir fonksiyon vereceğiz. Gelen insan günümüzden 4 bin yıl öncesindeki yaşantıyı burada görecek, bu havayı koklayabilecek. Bu sene sonbahara doğru ziyarete açacağız."

Kulakoğlu, Kültepe'den çıkarılan tabletlerde tacirlerin yaptıkları işin, aldıkları malın, sattıklarının, borçlarının, alacakların, kimlerle akraba olduğunun, hangi şehre mal gönderdiklerinin kayıt altında olduğunu belirtti.

Mahalledeki evlerde kerpicin kullanıldığını anlatan Kulakoğlu, "Kerpiç, Neolitik Çağ'dan itibaren Anadolu'nun yerli malzemesi. Hemen yakınımızdaki bir dere yatağından kil toplayabilirsiniz. Tabii ki bu yapıları korumak çok kolay değil. Her yıl bakım isteyen bir malzeme aslında. Biliyorsunuz toprak sonuçta, yağmur yağdığında o toprak akacaktır." dedi.

- "Muhteşem bir medeniyet var burada"

Çalışmaları inceleyen Vali Gökmen Çiçek, 4 bin yıl öncesinin mistik atmosferinin mahallede canlandırılmaya çalışıldığını, Kayseri turizmi açısından önemli bir projenin daha hayata geçtiğini dile getirdi.

Kültepe-Kaniş Karum'un dünyaca bilinmesi gereken bir değer olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Dünyanın ilk ticaret anlaşmalarının yapıldığı muhteşem bir medeniyet var burada. Önümüzdeki dönemde göreceğiz ki buraya ziyaretçi akını olacak." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri denilince akla ticaretin geldiğini, Kültepe'nin ise ticaretin merkezi olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, Asurlular döneminin tüm detaylarıyla mahallede yer alacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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