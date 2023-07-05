Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda yakalananlar sağlık kontrolünden geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibin ardından dün Kayseri, Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 16 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramada 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiş, 4 tıra el konulmuştu.

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