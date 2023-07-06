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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Fortune 500 sıralamasında yer alan firmaları kutladı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:54
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Fortune 500 sıralamasında yer alan firmaları kutladı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'nda sıralamaya giren firmaları tebrik etti.

        Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması sıralamasında Kayseri'den 13 firmanın listede yer aldığını aktardı.

        Firmaları kente katkılarından ve başarılarından dolayı tebrik eden Yalçın, "Kayseri, 4 milyar dolara ulaşan ihracatıyla önemli şehirlerden biri. İhracatı ithalatının 2 katından fazla olan Kayseri'nin her alanda üretim, istihdam ve ihracat yapan firmaları bulunmaktadır. Bu firmalarımızın başarıları ile Türkiye'nin gözde listelerinde yer alması bizler için sevindirici." ifadelerini kullandı.

        Yalçın, Kayseri'nin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayan 13 firmanın diğer tüm firmalara örnek olmasını diledi.

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