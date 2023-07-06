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        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'na 250 sporcu katılacak

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:45
        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'na 250 sporcu katılacak

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Dağı'nda 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'na Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden 250 atlet katılacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ ev sahipliğinde ve çeşitli sponsorların desteğiyle gerçekleştirilecek maraton 2 gün sürecek.

        Türkiye'nin yanı sıra ABD, Portekiz, Belarus, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Lübnan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan 250 atlet, 64, 45, 25, 12 ve vertical kilometrelerde yarışacak.

        Erciyes Dağ Maratonu, merkezi İsviçre'de bulunan ve uluslararası dağ koşularının yönetici kurumları olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA), Uluslararası Gökyüzü Koşuları Federasyonu (ISF) takviminde yer alıyor ve UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) gibi global otoriteler tarafından da tanınıyor.

        Vertical kilometre etabı, Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından Türkiye'de kayıt olan ilk maraton olma özelliği taşıyor.

        1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı'da 2 bin 400 metreden başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 400 metre irtifada bitişe ulaşacak. Bu etap yarışları yarın saat 09.00'da start alacak.

        8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 64 kilometre parkurunda atletler zorlu arazide Erciyes Dağı'nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanacak.

        Yarışmanın ödül töreni 8 Temmuz'da saat 19.00'da Tekir Kapı'da yapılacak.

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