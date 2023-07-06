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        Kayseri'den kısa kısa

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:48
        Kayseri'den kısa kısa

        KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) personeline, hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında ilk yardım eğitimi verildi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından ERÜ personeline ilk yardım eğitimi verildi.

        Eğitimin tamamlanmasıyla düzenlenen belge takdim töreninde, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, eğitmenler adına İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a teşekkür belgesi verdi.

        Erşan, belge takdim töreni dolayısıyla Rektör Altun’a teşekkür etti.

        - Başkan Büyükkılıç, Kayseri milletvekillerini ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri milletvekillerini TBMM'de ziyaret etti.

        Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’e ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyaretinde, milletvekillerini tebrik eden Büyükkılıç, yeni yasama döneminin hayırlı ve başarılı olmasını diledi.

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