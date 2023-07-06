Kayseri'de özel gereksinimli çocuklara yönelik hazırlanan projeye TÜBİTAK desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK'ın 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "Engelsiz Doğa, Engelsiz Bilim" projesi desteklenmeye hak kazandı.

Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, TÜBİTAK 4008 programı çerçevesinde 42 projenin desteklendiğini, birinin de "Engelsiz Doğa, Engelsiz Bilim" projesi olduğunu belirtti.

Karaköse, projenin temel amaçlarından birinin özel gereksinimli çocuklara gerekli imkanlar sunulduğunda kapasiteleri doğrultusunda neler yapabileceklerini göstermek olduğunu ifade etti.

Proje Uzmanı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük de projeye gereken desteği vereceklerini aktararak, temel bilimlerin ne kadar önemli olduğunu anlatmak adına bu tür projelerin önemine işaret etti.

Proje yürütücüsü Esra Taş da TÜBİTAK 4008 çağrısına nasıl başvurulabileceği ve proje hakkında bilgi verdi.

Taş, proje kapsamında öğrencilerin 11-19 Temmuz tarihlerinde Erciyes Dağı, Kültepe, Sultan Sazlığı, Koramaz Vadisi, ERÜ, Bilim Merkezi gibi alanlarda çeşitli etkinliklere katılacağını kaydetti.