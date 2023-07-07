Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:45
        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı

        KAYSERİ (AA) - Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu, Kayseri'de start aldı.

        Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen yarışlar, Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan "vertical kilometer" (VK) kategorisi ile başladı.

        Türkiye'nin yanı sıra ABD, Portekiz, Belarus, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Lübnan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan yaklaşık 230 atletin katıldığı maratonun ilk gününde 40 sporcu zorlu parkurda koştu.

        Yarın devam edecek yarışlarda sporcular 64, 45, 25 ve 12 kilometrede mücadele edecek.

        Organizatör Atıl Ulaş Cüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maratonun 2016 yılında başladığını belirterek, "Yarışlara katılan 230 sporcumuz var. Bugün VK ile başladık. 1000 metre yükseklik kazanımı, 4,5 kilometrelik bir yarış. 40 kişi başladı bugün bu yarışa. Yarın da diğer etaplarımız sabah 05.30 itibarıyla Tekir Kapı Erciyes Kayak Merkezi'nden başlayacak." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede
        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede
        Çağdaş Atan: Kayserispor taraftarına hayal satmadım
        Çağdaş Atan: Kayserispor taraftarına hayal satmadım
        Çöp konteynerında bulunan ölü bebeğin annesi yakalandı
        Çöp konteynerında bulunan ölü bebeğin annesi yakalandı
        Kayseri'de 100 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 100 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Halk otobüsünü kaçıran 15 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi
        Halk otobüsünü kaçıran 15 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi
        Kayseri'de yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
        Kayseri'de yeni doğmuş bebek cesedi bulundu