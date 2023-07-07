Eski bakanlardan Taner Yıldız'ın babası vefat etti
KAYSERİ (AA) - Eski bakanlardan Taner Yıldız'ın vefat eden babasının cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.
Yıldız'ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası Eşref Yıldız için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı.
Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Eşref Yıldız'ın naaşı, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.