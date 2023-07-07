Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eski bakanlardan Taner Yıldız'ın babası vefat etti

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:37
        Eski bakanlardan Taner Yıldız'ın babası vefat etti

        KAYSERİ (AA) - Eski bakanlardan Taner Yıldız'ın vefat eden babasının cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.

        Yıldız'ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası Eşref Yıldız için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı.

        Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Eşref Yıldız'ın naaşı, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Baltalı cinayetin şahidini öldüren 'pıhtı'
        Baltalı cinayetin şahidini öldüren 'pıhtı'
        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede
        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede
        Çağdaş Atan: Kayserispor taraftarına hayal satmadım
        Çağdaş Atan: Kayserispor taraftarına hayal satmadım
        Çöp konteynerında bulunan ölü bebeğin annesi yakalandı
        Çöp konteynerında bulunan ölü bebeğin annesi yakalandı
        Kayseri'de 100 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 100 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Halk otobüsünü kaçıran 15 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi
        Halk otobüsünü kaçıran 15 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi