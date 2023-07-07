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        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı

        Kayseri'de Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun "vertical kilometer" etabı tamamlandı.

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        Giriş: 07.07.2023 - 14:52
        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun "vertical kilometer" etabı tamamlandı.

        Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen maratonda, Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan "vertical kilometer" (VK) kategorisinde 40 sporcu zorlu parkurda koştu.

        Erkeklerde Rus Navil Shaimukhametov birinci, Türk sporculardan Samet Uysal ikinci, Aykut Kırsay üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Rusya'dan Anastasia Nikolaeva elde ederken, aynı ülkeden Rezeda Galyamova ikinci ve Türkiye'den Halide Kaya üçüncü sırada yer aldı.

        Yarın tamamlanacak maratonda sporcular 64, 45, 25 ve 12 kilometrede yarışacak.

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