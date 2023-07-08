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        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

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        Giriş: 08.07.2023 - 09:41
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı.

        Yarışlar, Cumhuriyet Meydanı'nda Grand Prix Erciyes Etabı ile başladı. Bisikletçiler Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'ya kadar 140 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirecek.

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Spor AŞ ve Bisiklet Turizm Derneği destekleriyle düzenlenen yarışlar, 30 Temmuz'da Grand Prix Kültepe, 19 Ağustos'ta Grand Prix Kaisareia etaplarıyla devam edecek.

        Ayrıca Kayseri, Türkiye’de ilk defa 24-27 Ağustos 2023'te düzenlenecek olan ve 4 şehri kapsayan Tour of Anatolia MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası müsabakalarının da ilk durağı olacak.

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