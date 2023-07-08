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        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu ikinci gün yarışlarıyla devam etti

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        Giriş: 08.07.2023 - 11:02
        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu ikinci gün yarışlarıyla devam etti

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun ikinci gününde, 64, 45, 25 ve 12 kilometre etapları koşuluyor.

        Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen maratonun ikinci ve son gününde, 64, 45, 25 ve 12 kilometrelik etapların startı verildi.

        Tekir Kapı'dan başlayan 64 kilometrelik etap, Develi ilçesindeki Gereme Harabeleri'nden startı verilen 45 kilometrelik etap, Sarı Göl'den başlangıcı yapılan 25 kilometrelik etap ve Hacılar Kapı'dan startı verilen 12 kilometrelik etap, Tekir Kapı'da son bulacak.

        Yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Portekiz, Belarus, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Lübnan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan yaklaşık 230 atlet katılıyor.

        Organizasyon akşam saatlerinde yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

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