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        Melikgazi Belediyesinden haşere ve sivrisinekle mücadele çalışması

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        Giriş: 08.07.2023 - 13:36
        Melikgazi Belediyesinden haşere ve sivrisinekle mücadele çalışması

        KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla artış gösteren haşere ve sivrisinekle mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama yapıyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde rutin olarak her gün iki kez ilaçlama yapıldığını bildirdi.

        Halk sağlığını ve huzurunu tehdit eden haşerelere karşı 12 ay boyunca düzenli ilaçlama çalışması yaptıklarını belirten Palancıoğlu, "Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında çok etkili olan sivrisineklerle de mücadeleyi önemsiyoruz. Larva ilaçlama çalışmalarımıza sivrisinek üreme riski olan tüm noktalarda devam ediyoruz. Program dahilinde ekiplerimiz 07.00-10.00 ve 19.00-23.00 saatleri arasında ilaçlama yapıyor." ifadesini kullandı.

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