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        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı tamamlandı

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        Giriş: 08.07.2023 - 16:24
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı tamamlandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı koşuldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Grand Prix Erciyes Etabı ile başlayan yarışlarda bisikletçiler, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'ya kadar 140 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirdi. Yarışların ilk etabında 35 sporcu mücadele etti.

        Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nden Stedman Maximilian etabı birinci tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Abay Burak ikinci, Özbekistan Milli Takım sporcusu Khalmuratov Muradjan üçüncü oldu.

        Yarışmada dereceye giren bisikletçilere madalya ve kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

        Yarışlar, 30 Temmuz'da Grand Prix Kültepe, 19 Ağustos'ta Grand Prix Kaisareia etaplarıyla devam edecek.

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