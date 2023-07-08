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        Kayseri'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 19:40
        Kayseri'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Firarinin merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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