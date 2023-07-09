Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:29
        Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 230 atletin katıldığı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun ödül töreni Tekir Kapı'da gerçekleştirildi.

        Törende, dereceye giren atletlere madalya ve kupaları takdim edildi.

        Organizasyonun ilk günü gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan "vertical kilometer" (VK) kategorisinde erkeklerde Navil Shaimukhametov birinci, Samet Uysal ikinci, Aykut Kırsay üçüncü oldu. Kadınlarda Anastasia Nikolaeva birinciliği, Rezeda Galyamova ikinciliği, Halide Kaya da üçüncülüğü elde etti.

        Maratonun dün yapılan etabında ise 12K yarışlarında erkeklerde birinci Aykut Kırsay, ikinci Bektaş Erdinç Baydar, üçüncü Vladimir Khorovinnikov, kadınlarda birinci Yüsra Naz Balamut, ikinci Şeyma Fadıloğlu, üçüncü Olga Stepanishina oldu.

        25K erkeklerde Navil Shaimukhametov birinci, Samet Uysal ikinci, Mustafa Ekser üçüncü, kadınlarda Beyza Güzel birinci, Halide Kaya ikinci, Gülşah Miyasaoğlu Tülek üçüncü sırada yer aldı.

        45K erkeklerde birinci Güngör Özege, ikinci Mehmet Arı, üçüncü Cenk Serttaş, kadınlarda ise birinci Rezeda Galyamova, ikinci Tatiana Povarnitsyna, üçüncü Rojda Sezer madalya almaya hak kazandı.

        64K erkeklerde Hasan Öztürk birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Umut Erdal üçüncü sırada yer buldu. Kadınlarda ise Devlet Pasin Ulutan birinci olurken, dereceye giren başka sporcu olmadı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 21 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Kayseri'de 21 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Kayseri'de vinçli kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de vinçli kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de kız kaçırma nedeniyle ev kurşunlayıp, kaçarken 2 kardeşten 1'ini otomobille ezerek öldürdüler
        Kayseri'de kız kaçırma nedeniyle ev kurşunlayıp, kaçarken 2 kardeşten 1'ini otomobille ezerek öldürdüler
        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
        Kayseri'de trafoya konan kartal yangına neden oldu
        Kayseri'de trafoya konan kartal yangına neden oldu
        Kayseri'de trafik kazası sonrasında demir sopa ve bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Kayseri'de trafik kazası sonrasında demir sopa ve bıçaklı kavga: 1 yaralı