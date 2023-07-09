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        Kayseri'den kısa kısa

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        Giriş: 09.07.2023 - 14:33
        Kayseri'den kısa kısa

        KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, ekili arazilerin ilaçlamasını insansız hava aracı ile yapıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce ekilen tarım arazilerinde hem verimli bir ilaçlama gerçekleştirmek hem de zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla başlatılan uygulamada 760 dekar alan dronla ilaçlandı.

        Uygulamayla ekili alanların üzerinden traktör veya başka bir araçla geçilmediğinden yüzde 6 gibi bir oranda ürün kaybı engellenmiş oluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarımsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

        - Başkan Çolakbayrakdar asfalt döktü

        Oto Galericiler Sitesi'ndeki asfalt yenileme çalışmalarını takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt finişerine binerek, asfalt serimi gerçekleştirdi.

        Burada açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun tempoda devam ettiğini belirtti.

        Esnafların isteklerini karşılama noktasında her daim onların hizmetinde olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, yol yenileme çalışmanın bölge sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

        - Kıranardı Mahallesi'nde yol yenileme

        Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına program çerçevesinde devam ettiklerini belirtti.

        Hedeflerinin ilçenin tüm mahallelerin yol standardını yükseltmek ve konforlu bir ulaşım sağlamak olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Şu anda ilçemizde ihtiyaç gördüğümüz tüm alanlarımızda çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah kış ayları gelmeden bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ekiplerimiz Kıranardı Mahallesi'nde 1 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yaparak mahalle halkını yeni yollarına kavuşturdu."

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