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        Kayseri'de sulama kanalı ile yanan arazide mahsur kalan kaplumbağaları itfaiye kurtardı

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        Giriş: 09.07.2023 - 15:13
        Kayseri'de sulama kanalı ile yanan arazide mahsur kalan kaplumbağaları itfaiye kurtardı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sulama kanalı ile yanan arazide mahsur kalan 2 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, sulama kanalında bir kaplumbağanın mahsur kaldığını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.

        Kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

        İtfaiye ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde çıkan arazi yangınında mahsur kalan bir kaplumbağayı da kurtardı.

        İtfaiye erlerinin suyla serinlettikleri kaplumbağayı doğaya bıraktığı anlar, amatör kameralara yansıdı.

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