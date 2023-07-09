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        Kayseri'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:30
        Kayseri'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı suçtan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Firarinin merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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