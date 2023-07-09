Kayseri'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı suçtan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.