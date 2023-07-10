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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 11:43
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki operasyonda A.E, C.A, H.K, F.M. ve M.K. yakalandı.

        Zanlıların üzerinde yapılan aramada 4 parça halinde 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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