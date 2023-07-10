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        CAS, Prosinecki'nin açtığı davada Kayserispor'u haklı buldu

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 17:48
        CAS, Prosinecki'nin açtığı davada Kayserispor'u haklı buldu

        KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, eski teknik direktörlerinden Robert Prosinecki'nin bonus alacağı gerekçesiyle açtığı davada, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kendilerini haklı bulduğunu söyledi.

        Koç, AA muhabirine, Prosinecki'nin takımı çalıştırdığı 2019-2020 sezonunda ligde kalınması durumunda taahhüt edilen 250 bin avro bonus alacağı için FIFA'ya başvurduğunu anımsattı.

        FIFA'nın Prosinecki'yi haklı bulmasının ardından kararı CAS'a taşıdıklarını vurgulayan Koç, "Prosinecki, FIFA tarafından kısmen haklı bulunsa da CAS'a yapılan itiraz sonucunda, Kayserispor haklı bulundu. Kayserispor'un bu dosyası 2023 Yılı CAS Bülteni'nde yayımlandı ve önemli davalar arasında gösterildi. Prosinecki'nin kısmen kabul edilen taleplerine karşılık Kayserispor tarafından yapılan itirazlar CAS Hakemi Prof. Ulrich Haas tarafından haklı görüldü ve FIFA tarafından verilen karar iptal edildi." diye konuştu.

        Prosinecki, Kayserispor'un ligi son sırada tamamladığı ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ligden düşmenin kaldırıldığı 2019-2020 sezonu sonunda 250 bin avro bonus alacağı için FIFA'ya başvurmuş, FIFA'nın Prosinecki'yi haklı bulmasının ardından Kayserispor konuyu CAS'a taşımıştı.

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