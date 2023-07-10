GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda A.E, C.A, H.K, F.M. ve M.K. yakalandı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 4 parça halinde 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi, biri emniyetten salıverildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.